Venerdì il nuovo album di Annalisa Scarrone: “E poi siamo finiti nel vortice”

Savona/Carcare. Dopo una estate di successi per Annalisa Scarrone, conclusa con la vittoria del Premio Siae all’RTL 102.5 Power Hit Estate 2023 (dedicato al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia) grazie al tormentone “Non Amour”, è finalmente finita l’attesa: da venerdì in tutti i negozi di dischi sarà disponibile l’ottavo album in studio della cantante savonese.

L’estate l’ha consacrata ai vertici delle classifiche radiofoniche e di vendita: 8 Dischi di Platino con le sue ultime tre hit, unica donna da 3 anni ad arrivare al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk, il sold out per il suo primo Forum di Assago il 4 novembre. Ora Annalisa, che ha da poco compiuto 38 anni, continua questa stagione di successi (anche personali: a giugno il matrimonio con il vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere Francesco Muglia) con l’annuncio dell’uscita del suo nuovo album di inediti, “E poi siamo finiti nel vortice”, in uscita il 29 settembre.

