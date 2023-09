Andora, tutto pronto per l’edizione 2023 del Wind Festival: quattro giorni dedicati agli action sport di mare e di vento

Andora. Il WindFestival, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento, si prepara al via: dal 28 settembre al 1 ottobre per la prima volta sarà Andora il palcoscenico di questa grande kermesse sportiva di fine stagione.

Questa dodicesima edizione, organizzata da Valter Scotto e Andrea Ippolito di TF7 Open Sport A.S.D. e dal Comune di Andora, si declinerà sul lungomare e a terra con veleggiate, competizioni, escursioni nell’entroterra, classi di avvicinamento alle attività per neofiti, lezioni e prove gratuite di attrezzature ma anche class con i migliori sportivi professionisti per le rispettive discipline. L’area interessata sarà molto ampia e prevede tutto il Parco delle Farfalle e le spiagge di fronte, tutta la spiaggia libera di fronte all’ex hotel Ariston, parte della passeggiata a mare, Piazza Doria e l’inizio della zona pedonale di Via Roma.

