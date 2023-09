Attenzione ai prodotti al banco del pesce fresco, anche in Liguria scatta il fermo per i pescherecci

Liguria. Dopo l’Adriatico e il tratto di costa compreso tra il Tirreno e lo Ionio, dal 1° al 30 ottobre il fermo pesca torna anche in Liguria, con lo stop delle attività per le barche a strascico da Imperia a Gioia Tauro, passando per Napoli e nei porti della Sicilia e della Sardegna. Già effettuato, invece, il blocco per Roma, da Civitavecchia a Fiumicino.

“Come lo scorso anno – spiega Coldiretti Impresa Pesca – in aggiunta ai periodi di fermo prefissati, i pescherecci dovranno effettuare ulteriori giorni di fermo, variabili a seconda della zona di pesca e del tipo di risorsa pescata”.

