Biglietteria nuova e più moderna per la Fortezza Firmafede di Sarzana

La Direzione Regionale Musei Liguria avvia il vasto programma di interventi dedicato alle fortezze di Sarzana. Oggi, 25 settembre, con lo smontaggio della vecchia struttura, sono avviati i lavori per la realizzazione della nuova biglietteria adeguata ai tempi e allo straordinario contesto della Cittadella. Una nuova biglietteria, con un piccolo bookshop dedicato, adatta alle nuove sfide che la Fortezza Firmafede sta affrontando anche in ambito espositivo.

“Al progetto della nuova biglietteria faranno seguito altri interventi per la messa in sicurezza e l’adeguamento all’accessibilità per i soggetti diversamente abili”, annuncia Raffaele Colombo, il direttore della Fortezza.

“Si tratta del primo passo verso un progetto di grande importanza, finanziato con 2,5 milioni di euro del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” del Ministero della Cultura, afferma il Direttore Alessandra Guerrini. “I Fondi sono destinati a far riconoscere le due fortezze di Sarzana e Sarzanello come un sistema fortificato unico, sintesi dell’architettura militare medicea di fine Quattrocento”.

“Grazie alla Direzione Regionale Musei Liguria per l’attenzione mostrata in questi anni di lavoro per le Fortezze” – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli – “Cominciano oggi nuovi lavori, dopo i diversi importanti interventi degli anni precedenti, coerenti alle nostre ambizioni di rendere le nostre fortezze riferimento culturale per l’intero territorio.”

“Una nuova biglietteria era necessaria all’importante percorso avviato anche in ambito espositivo, con mostre alla Fortezza Firmafede di spessore almeno nazionale” – dichiara l’assessore alla cultura Giorgio Borrini – “Ringraziamo la Direzione Regionale Museo Liguria per aver colto pienamente le nostre sensibilità e per il lavoro svolto che è soltanto all’inizio e che proseguiremo insieme.”

