Cadimare, gli Squatters’99 hanno chiamato a raccolta il paese per riprendere in mano le redini del pegaso alato

“Gli Squatters’99 danno voce ai cadamoti. Le vicende che ormai animano il borgo dei pirati da quasi due mesi non si sono affievolite, anzi, come brace ardente sono tornate ad appiccare fuochi nei cuori della gente del paese”. Gli Squatters’99, il nutrito gruppo dei tifosi del Cadimare, tengono a sottolineare, “con piacevole entusiasmo e riconoscenza, che a questi punti non parlano più a nome loro ma bensì a nome di un paese intero. A sostegno di questa affermazione – proseguono gli Squatters’99 in una nota – abbiamo più di una motivazione che al contempo ci permette di dare aggiornamenti sulla cronaca di paese. In una prima riunione paesana tenutasi alla fine di agosto, gli Squatters’99 hanno espresso le loro idee riguardo al futuro della borgata e già in questo primo confronto si è notata una naturale condivisione di vedute e di sentimenti. Nella stessa giornata sono stati distribuiti dei moduli di adesione per la Asd. Sms. IV Novembre Cadimare da spedire a mezzo di raccomandata postale, che come ci aspettavamo sono andati a ruba, lasciando molti paesani sguarniti (cosa risolta l’indomani con la distribuzione di nuove copie). Tutto ciò ha dimostrato che la posizione e il sentimento di rivalsa intrapresi dal gruppo S’99, non erano ad esso circoscritti, ma latenti in tutti i paesani”.

I calorosi tifosi cadamoti si sono limitati a smuovere una leggera brezza, che ha fatto divampare un incendio di passione nel borgo. Gli Squatters’99 insieme al paese vogliono rilevare a tutti gli effetti la gestione della società remiera, nei modi previsti dalla legge e dalla prassi.

In risposta all’entusiasmo e al largo coinvolgimento dimostrato durante queste giornate, gli S’99 hanno organizzato una festa di fine estate in riva al mare con carne alla griglia, musica e tanta voglia di Palio.

La partecipazione è stata numerosa, dai paesani (grandi e piccini) ai vogatori, allenatori, timonieri, sia della borgata di Cadimare che delle altre.

“Ci ha fatto piacere che siano passati anche solo per un saluto anche figure del mondo del Palio, e soprattutto del nostro paese, ormai non più in attività ma che hanno scritto pagine di storia. Un’ulteriore conferma di quanto questa parte di paese sia unita e coesa – continua la nota degli Squatters’99 – è stata senza ombra di dubbio la riunione paesana tenutasi qualche giorno fa. Previa opera pubblicitaria, tramite “volantinaggio paesano” e il buon vecchio passaparola (d’altronde si sa nei paesini le voci corrono più veloci del vento) gli Squatters’99 hanno chiamato a raccolta il paese intero per un aperto confronto. Cogliendo l’occasione anche per aggiornare tutti sull’evolversi della pratica di tesseramento, che non è stata affatto lineare, intrisa di cavilli legali e depistaggi. Sin da subito abbiamo notato la quasi assente predisposizione alla collaborazione da parte delle persone preposte a gestire l’azione di adesione. Ma non solo, da parte dell’attuale consiglio direttivo ci sono stati, e ci sono tutt’ora tentativi disperati di trovare persone disposte ad associarsi “dalla loro parte”. Questo crediamo sia un colpo basso, soprattutto nei confronti del paese. Ci teniamo inoltre a dire che il nostro numero di tesserati si aggira circa intorno alle 150 unità, e che ne abbiamo ancora in programma. La differenza sostanziale sta nel fatto che tutti questi possibili neo-soci sono persone del paese, che lo vivono, non persone che probabilmente non sanno nemmeno distinguere quale sia la “poppa” e la “prua”. Non nascondiamo che la numerosa partecipazione ci abbia fatto piacere in egual misura di come ci abbia gratificato. Abbiamo visto tutte le generazioni cadomote a raccolta, come da tanti (troppi) anni non si vedeva. È stata una riunione dai toni distesi ma decisi dove abbiamo potuto constatare che il sentimento comune di rivalsa è forte, deciso, puro (come diciamo noi “che il vento sta cambiando”). La posizione che il paese ha preso è chiara, si vuole riprendere le redini di un cavallo alato ormai stanco per riportarlo dove gli compete”, concludono gli Squatters’99.

