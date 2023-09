Calcio, Vado. Diminuisce l’attesa per il nuovo tecnico. Olivieri: “Puntiamo ad averlo a breve”

Il pareggio a reti bianche di ieri contro l’Albenga ha portato positività all’interno dell’ambiente vadese, che ha perso il proprio tecnico Mancini per la separazione consensuale con il sodalizio rossoblù. In panchina è andato Fabrizio Grossi che ha espresso il suo orgoglio per l’occasione.

Il Club Manager Oliveri si è complimentato con tutta la squadra e lo staff tecnico, annunciando che nella giornata odierna, o massimo domani, verrà comunicato il nome dell’allenatore definitivo. O un nome diverso o non è esclusa la permanenza dello stesso Grossi: sarà da attendere ancora poco.

