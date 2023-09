Diventare volontari della Croce Rossa, ultimi giorni per iscriversi al corso

Restano pochi giorni per iscriversi al nuovo corso di accesso per diventare volontari della Croce Rossa. Ci sono infatti ancora posti disponibili per partecipare al corso che inizierà lunedì 2 ottobre alle ore 20.00 nell’area a mare di Ruffino, rivolto a tutti coloro che vogliono unirsi all’associazione per svolgere le numerose attività di assistenza ai più deboli nella sede centrale della Spezia e in quelle di Fezzano, Muggiano, Santo Stefano e Calice al Cornoviglio.

Le lezioni si terranno in orario serale, per permettere anche a chi lavora di partecipare, per poi concludersi con un esame finale sugli argomenti trattati che si svolgerà il 17 novembre. C’è tempo fino alle ore 12.00 di venerdì 29 settembre per iscriversi: chi è interessato può registrarsi sul portale della Croce Rossa gaia.cri.it e successivamente inviare la richiesta di partecipazione al corso organizzato dal Comitato CRI della Spezia (sul sito www.crilaspezia.it è possibile consultare una guida).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com