Due classi senza mensa, Castagna: “Avviate procedure per garantire servizio nel più breve tempo possibile”

“In merito alla problematica emersa in questi giorni e legata alle ore aggiuntive per lo svolgimento di attività motoria da parte delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria, occorre apportare alcune precisazioni. L’orario scolastico è stato definito dalla scuola sulla base delle disponibilità degli insegnanti abilitati all’ insegnamento dell’ educazione motoria che talvolta prestano servizio in più istituti scolastici, a ridosso dell’inizio delle lezioni. L’esigenza di prevedere un servizio di refezione nel giorno del rientro aggiuntivo (il martedi) è stata pertanto rappresentata all’Ufficio scolastico comunale soltanto a ridosso dell’ inizio delle lezioni e mesi dopo l’approvazione del bilancio comunale su cui si basa l’organizzazione del servizio di refezione scolastica in termini di numero dei pasti previsti. L’Amministrazione comunale si è attivata immediatamente per verificare la possibilità di reperire risorse aggiuntive ed ha quindi comunicato la disponibilità a fornire un pasto caldo agli alunni anche nella giornata di martedì e di concerto con la scuola stessa ha valutato però l’intenzione di coinvolgere i genitori nella scelta, dato che in altri plessi è stata rappresentata la difficoltà a farsi carico di un pasto aggiuntivo non previsto dalle famiglie, o è stata rappresentata la problematica del pasto completo prima delle ore di educazione fisica. Nei giorni scorsi, l’ufficio scuola del Comune ha avviato per il tramite delle rappresentanti di classe una consultazione tra le famiglie valutandone le preferenze tra pasto portato dalla famiglia o pasto caldo della mensa scolastica. Le indagini sono state già avviate e sono da poco pervenute le risposte sulle preferenze. Ricevute le preferenze delle famiglia il Comune avvierà l’iter per eventualmente formalizzare

l’incremento del servizio mensa dal punto di vista contabile ed amministrativo e garantire il servizio nel più breve tempo possibile per poter garantire alle famiglie un servizio funzionale ed efficiente”

Sara Castagna Assessore alla Pubblica Istruzione Comune di Ameglia

