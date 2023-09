Esserci per Ameglia: “Due classi della scuola Don Celsi senza servizio mensa”

“Ci sarebbe quasi da ridere se l’ennesima debacle di questa giunta non colpisse, ancora una volta, il comparto scuola. E quindi le nostre bimbe e i nostri bimbi. E allora più che ridere ci viene da piangere. Era cominciata malissimo, il primo giorno di scuola, quando in molti si sono ritrovati alla fermata ad aspettare un pulmino che non è mai passato.

Ma al peggio non c’è mai fine, evidentemente. L’ultima novità è che i bambini delle classi IV e V della Don Celsi da quest’anno avranno un secondo rientro obbligatorio, il martedì. E fin qui nulla di male, bisogna raggiungere il monte ore annuale minimo. Ma il Comune ha pensato bene di non attivare il servizio mensa per il momento a quelle classi, nascondendosi dietro una mancata comunicazione da parte della scuola, ma si sa ormai lo scarica barile è comportamento quasi normale di questa amministrazione.

E pensare che fino a pochi anni fa era vietato consumare “il panino” portato da casa. Qua siamo così tanto avanti, che il panino te lo devi portare da casa, oppure guardare gli altri mangiare. Infatti per quello stesso giorno la mensa è garantita per le altre classi, ma non per tutti. E quindi qualcuno dovrà usufruire del cosiddetto “pasto domestico” e altri potranno invece consumare un pasto caldo della mensa.

I genitori dovranno preparare il pranzo al sacco, sobbarcandosi un compito non previsto e che in qualunque altro comune è prerogativa del servizio mensa (cioè del Comune).

E’ così complicato aggiungere qualche coperto ad un servizio mensa già attivo per quello stesso giorno in quella stessa scuola?

Diranno che è un problema di budget, di gare già chiuse, di assegnazioni pregresse.

Sta di fatto che dal pensionamento della storica referente il comparto scuola del nostro comune è andato completamente in confusione. E chi ha dovuto relazionarsi con il comune su questo fronte sa bene di cosa si parla.

Dopo una lunga e (purtroppo) per nulla movimentata estate amegliese, il rientro dalle ferie dei nostri amministratori ci sembra quantomeno zoppicante. La scuola è cominciata da 10 giorni. Tutto quello che si poteva sbagliare è stato sbagliato. Dai che potete solo migliorare”.

I consiglieri di Esserci Per Ameglia

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com