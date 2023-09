Fincantieri, Rsu Fim Cisl: “Cresciuta occupazione nella sede progettazione in via Cipro a Genova”

Genova. Numeri importanti nella sede di progettazione di Fincantieri che ha sede in via Cipro Genova, dove c’è stato un significativo incremento occupazionale raggiungendo ad oggi circa 700 lavoratrici e lavoratori.

“Sabato scorso l’azienda ha aperto alle famiglie con la giornata dedicata al family day, Una proposta innovativa di partecipazione ed un modo per far capire quello che quotidianamente fanno al lavoro mamma, papà ed altri familiari e quanto la progettazione, la gestione delle commessa e l’acquisizione dei materiali sia importate per la costruzione delle navi; insomma quale mondo si muova dietro ad una semplice scrivania, un telefono, un computer. Nella sede sono stati installati, ad ogni piano, monitor che proiettavano filmati con fasi di progettazione/costruzione delle varie commesse ed alcuni vari nei cantieri liguri e nazionali”, si legge in una nota dell’Rsu Fim Cisl.

