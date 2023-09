Lavoro: 800 colloqui; in cinque giorni offerti oltre 1.600 posti

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

È ufficialmente iniziato oggi il Career Day di Orientamenti 2023. Cinque giorni in cui, grazie all’evento organizzato da Regione Liguria con l’Agenzia regionale per la formazione, il lavoro e l’accreditamento Alfa e la collaborazione dell’Università di Genova, il Palazzo della Borsa diventa centro nevralgico dell’incontro tra domanda e offerta di occupazione. Sono 1639 posti di lavoro offerti dalle 132 aziende partecipanti: previsti oltre 3mila colloqui, che verranno svolti sia da chi ha scelto di preiscrversi sia da chi vorrà farlo direttamente in loco. L’evento si concluderà venerdì 29: nella giornata di oggi hanno partecipato 500 persone e si sono svolti 800 colloqui.

