Matteo Gualtieri di Asti l’arbitro di Spezia-Brescia: prima volta con le Aquile

Sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti l’arbitro che dirigerà la sfida di domani sera tra lo Spezia di Massimiliano Alvini e il Brescia. Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dagli assistenti Laudato e Di Giacinto, con Zanotti quarto ufficiale. Al VAR Luigi Nasca e Luca Pairetto, la coppia protagonista del pasticcio Acerbi in Spezia-Lazio di due stagioni fa, quando il centrale dei biancocelesti segnò il gol vittoria in fuorigioco, non ravvisato dalla squadra arbitrale.

Per Gualtieri quello con lo Spezia sarà il primo incrocio in assoluto. Il fischietto piemontese si è limitato a dirigere solo le partite della squadra Primavera, senza mai arbitrare la prima squadra. Un solo precedente invece con il Brescia, risalente allo scorso anno, quando i lombardi vinsero per 1-0 contro il Benevento.

