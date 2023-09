Pieve Ligure: sospese le ricerche dell’operai ucraino

Sono state sospese nel pomeriggio le ricerche di Jurii Katerynhyk, ucraino di 47, ancora disperso dopo essere finito in mare, per cause che ben difficilmente potranno essere appurate, alle 21.30 di venerdì scorso. Stessa sorte per Radoslav Zielinski, polacco, 42 anni, il cui cadavere è stato però avvistato da un velista e recuperato sabato mattina.

Le ricerche, eseguite anche dai vigili del fuoco con elicottero e sommozzatori, sono coordinate dalla Capitaneria di Porto di Genova. A decidere se interrompere le ricerche definitivamente dopo quattro giorni, sarà tuttavia la Prefettura.

