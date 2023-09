Recco: “Sportello antiviolenza”, un incontro per raccontarne l’attività

Da Francesca Aprile Assessore Servizi Sociali Comune di Recco

È passato un anno e mezzo circa dell’inaugurazione del “Centro per non subire violenza intitolato a Martina Rossi”, il centro ha sostituito “Lo sportello antiviolenza ” che già esisteva sul nostro territorio, fortemente voluto dalla precedente amministrazione, con sindaco Dario Capurro e assessore ai Servizi Sociali Caterina Peragallo.

Come dicevo inizialmente lo sportello si è ampliato in un vero Centro per non subire violenza, con un appartamento dedicato nel “grattacielo”.

Venerdì 29 alle ore 17.00 è stata organizzata, in sala polivalente, una conferenza per ricordare questa importante ricorrenza, in un momento, purtroppo ,dove i femminicidi e la violenza la fanno da padrone, non c’è giornata che si salvi da tristi fatti di cronaca che coinvolgono tutte le età, da giovanissimi a coppie più datate, dove poi le vere vittime innocenti sono i figli.

Dopo i saluti istituzionali, verranno letti racconti di donne che … c’è l’hanno fatta… con determinazione, coraggio e l’aiuto di queste volontarie sempre presenti e disponibili ad ascoltare e a trovare soluzioni adeguate ad ogni situazione.

Grazie a chi si impegna e alle istituzioni che partecipano a livello economico affinché tutto ciò sua possibile.

