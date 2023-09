Salute, in Liguria le iniziative e la campagna per la “Giornata mondiale del cuore”

Genova. Il cuore al centro dell’attenzione per la Giornata mondiale che si celebra ogni 29 settembre con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Regione Liguria, in collaborazione con Alisa, ha dedicato a questo tema una delle 10 puntate della campagna di comunicazione “Pronto? Sono Carla” che vede protagonista Carla Signoris: l’attrice genovese, in un videoclip da un minuto, sarà al telefono con un amico per ricordargli l’importanza di adottare corretti stili di vita per prevenire le malattie cardiovascolari.

