Loano. Continua la striscia positiva dei rossoblù che, dopo aver rimontato il Pontelungo in Coppa Italia, ha battuto anche un avversario ostico come la Praese e si porta in prima posizione a punteggio pieno. Insomma, l’ambiente loanese non poteva sperare inizio migliore di questo.

Una squadra molto tecnica che fa valere il proprio talento sul terreno di gioco. Questo il dogma della San Francesco Loano guidata da mister Cristian Cattardico, che oggi trascorre il compleanno da capolista.

» leggi tutto su www.ivg.it