Serie D, Albenga. Facchetti mura la porta: “Una bella soddisfazione davanti ai nostri tifosi”

Albenga. Solamente 4 gol subiti nelle prime 4 gare in Serie D per il panorama ingauno, contro il Vado prima partita senza subire gol. Numeri incredibili per una neopromossa, aiutati da Lorenzo Facchetti. Il nuovo portiere dell’Albenga, classe 2004, si era già contraddistinto negli scorsi match per alcuni salvataggi, contro i rossoblu ha alzato nettamente l’asticella: rigore parato a Lo Bosco e parata in tuffo su un colpo di testa ravvicinato. Sembrava ci fosse un vero e proprio muro a difesa della porta.

Per lui, un avvio di stagione fuori dagli schemi, parando un rigore ad uno dei migliori attaccanti della categoria alla prima partita nel suo stadio, l’Annibale Riva: “E’ stata una bella soddisfazione. Sto iniziando a conoscere la squadra, soprattutto con i miei compagni di reparto per iniziare a dialogare al meglio con loro. L’intervento sul rigore l’avevamo già studiato con il mister dei portieri, Lo Bosco è un bravissimo attaccante. Sono soprattutto felice del pubblico, oggi erano in molti presenti qua e ci hanno aiutato davvero tanto“.

» leggi tutto su www.ivg.it