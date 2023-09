Sestri: lavori via Educandato, Solinas ha incontrato i residenti

Presso la Canonica della Chiesa di Santa Maria di Nazareth il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas ha incontrato questa sera i residenti di via all’Educandato 32 per illustrare loro i dettagli degli interventi di rifacimento di pavimentazione della strada, partiti oggi. Presente insieme a lui lo staff tecnico comunale.

Da alcuni anni è in corso la progettazione per il rifacimento delle pavimentazioni presenti nel centro storico della penisola comprese tra vico Pozzetto, via Cittadella, via Educandato e via Penisola di Ponente. I lavori consistono nell’ammodernamento delle infrastrutture interrate con il coinvolgimento dei vari enti gestori (Enel, Italgas, Iren) e nella sostituzione della pavimentazione in travertino presente nel camminamento centrale con lastricato in mattoni “ferraioli” posati a coltello nella tradizione delle tipiche “creüze” liguri.

