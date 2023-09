Alvini: “Dispiace perché meritavamo di vincere. Ma questa è la strada”

Un punto che interrompe una striscia negativa di quattro ko di fila e che fa sperare Massimiliano Alvini per il prosieguo della stagione. “La squadra ha risposto”, esordisce il tecnico nella conferenza post partita con il Brescia. “Lo ha fatto con una prestazione e un atteggiamento positivo, non premiato dal risultato, ed è la seconda o terza volta che succede. Quando abbiamo giocato male e perso, nel secondo tempo di Catanzaro, con Como e Reggiana ce lo siamo detti, ma oggi come atteggiamento, voglia, intensità, idea di gioco, meritavamo di vincere e mi dispiace per la squadra. Quella di stasera non è una squadra morta”, spiega Alvini.

Per la prima volta lo Spezia chiude con un clean-sheet, arrivato dopo il passaggio alla difesa a tre, sperimentata con il Como e confermata questa sera con risultati migliori: “Oggi la squadra non ha preso gol per la prima volta e non ha concesso niente se non in un paio di situazioni contro una squadra esperta. Sono molto sincero: dopo Catanzaro ho giocato a tre perché ho capito potesse essere il nostro destino, poi possiamo fare anche diverse interpretazioni. Penso che questa sia la strada, sono contento delle risposte dei ragazzi. Ci vuole coraggio. Non abbiamo fatto niente, siamo troppo in deficit, siamo a zero. Ma questa è la strada, da domani lavoreremo già forte perché sabato è fondamentale per noi. Abbiamo provato a vincere fino all’ultimo secondo, ma questo è l’atteggiamento da mettere fino alla fine”.

