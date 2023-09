Ampliamento Panarello, ok dalla regione: lo stabilimento di via Carso crescerà del 43%

Genova. Primo semaforo verde dalla Giunta Regionale per l’ampliamento dello storico stabilimento dolciario genovese Panarello di via Carso. In particolare, su proposta dell’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, è stato dato parere favorevole alla modifica del Piano territoriale di coordinamento paesaggistico (Ptcp), contestuale alla variante del Piano urbanistico del Comune di Genova (Puc), e alla valutazione ambientale strategica (Vas).

“È un’operazione importante che portiamo avanti su proposta del Comune di Genova – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Grazie a questo via libera lo stabilimento sarà ampliato, così come la produzione, in un’area limitrofa attualmente inutilizzata. L’obiettivo è quello di salvaguardare un’azienda storica della nostra Liguria e, logicamente, tutti i posti di lavoro a essa collegati. Il rischio era infatti quello che la produzione fosse spostata altrove perdendo così la paternità di una realtà nata oltre 135 anni fa, tra i simboli cittadini e regionali”.

