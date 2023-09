Autunno nero per i treni, opposizioni all’attacco: “Situazione insostenibile, Toti e Bucci cosa fanno?”

Genova. Sale la preoccupazione per i disagi che interesseranno i treni sul nodo genovese a partire da ottobre con la nuova fase dei lavori di potenziamento nelle tratte Voltri-Sampierdarena e Principe-Brignole. Ieri Genova24 ha anticipato i contenuti del programma annunciato da Rfi e Trenitalia al tavolo con la Regione e i pendolari liguri, oggi si registrano gli allarmi dei partiti d’opposizione.

Il nodo di Genova è “fondamentale per un maggior efficientamento del trasporto in città e nella regione – riconosce Linea Condivisa -. Peccato che questa opera, partita ormai anni fa, doveva essere già conclusa. Nell’ultimo tavolo di confronto però Rfi ha tramesso a tutti i soggetti presenti che ci sono ulteriori ritardi rispetto alla data di conclusione dei lavori. Se a questo si aggiunge che riprenderanno in maniera consistente i cantieri presso le autostrade liguri c’è da chiedersi che male hanno fatto i residenti di questa regione per meritarsi un trattamento del genere. In Liguria sarà quasi impossibile viaggiare. Sia chiaro: non è che i lavori non debbano andare avanti ma, drammaticamente, vanno a rilento. Ogni data viene sempre superata da problematiche di aziende in appalto o di rapporti con Rfi stessa”.

