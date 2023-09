Basket, successo per l’Alassio Cup Over 40: ecco le classifiche finali

Alassio. 26 squadre da 15 nazioni europee e 1 dall’Australia; 2 categorie di età per le donne (+40 e + 50), e due per gli uomini (+45 e +55); oltre 300 persone tra giocatori, arbitri, staff tecnici e famigliari: questi sono i numeri della 20° edizione dell’Alassio Cup Over 40 – Trofeo Solponente Internazionale di basket Master,manifestazione intitolata alla memoria di Mario Berrino, organizzata da Luigi Binetti e patrocinata dal Comune di Alassio.

L’evento si è svolta nel Palazzetto dello Sport di Alassio dal 21 al 24 settembre facendo registrare i seguenti risultati: nella categoria F +40 ha vinto la squadra Vibball del Lussemburgo, seconde le Streetballers dalla Slovenia e terze le Germany Mixed dalla Germania. Nella categoria femminile +50 vittoria per le Hungarian Angels dell’Ungheria, seconde il Dream Team dalla Lettonia e terze il Basketover Milano dall’Italia. Nel torneo maschile +45 vittoria per i Nederland Veteranen dall’Olanda, seconda l’Alassio Mix e terzi i Grumpy Old Bears dalla Australia. Nella categoria maschile +55 vittoria per i ragazzi di casa del Liquid Old Boys Alassio, secondi i Nederland Veteranen dall’Olanda e terzi i Vakaru Viesulas dalla Lituania.

