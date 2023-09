Bertola gioca da veterano: “Questo sia il punto di partenza”

“Abbiamo avuto una buona situazione di squadra, sono contento e siamo sulla strada giusta”. A parlare è Nicolò Bertola, il migliore in campo dello Spezia nel pareggio contro il Brescia, che con l’esuberanza dei suoi vent’anni ha aiutato la squadra a non subire gol per la prima volta in stagione: “Dobbiamo continuare così. Mi hanno aiutato tanto i ragazzi, mi hanno consigliato per migliorare e stasera sono riuscito a fare 90 minuti”, spiega il giovane difensore.

Una difesa che, a tre, ha sofferto meno: “Il livello della squadra è più alto, i compagni mi aiutano tanto e stare al loro fianco mi aiutare ad allenarmi forte. Per stare a questi livelli ci vuole sacrificio, mi trovo bene con i compagni. Cerco di farmi sempre trovare pronto. La sicurezza me la danno i compagni, mi danno fiducia, mi fanno giocare libero ed io provo a dare tutto per loro. Mi sento aiutato, sostenuto, penso solo a giocare e a dare il massimo aiutando la squadra per arrivare al nostro obiettivo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com