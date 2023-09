Brescia, Gastaldello: “Spezia squadra di un’altra categoria. Sono soddisfatto”

Soddisfatto per il punto, spaventato dalla reazione dello Spezia. Daniele Gastaldello parla nel post gara dopo il pareggio per 0-0 ottenuto contro le Aquile di Alvini: “Sono soddisfatto perché abbiamo giocato contro una squadra di valore. Avevo detto ai ragazzi che sarebbe stata la partita più difficile, avevamo visto lo Spezia e anche se veniva da quattro ko era una squadra aggressiva, intensa, con qualità in tutti i reparti, sapevo sarebbe stata difficile. Potevamo fare molto di più con la palla, non sono contento perché abbiamo giocato poco a pallone e quando lo abbiamo fatto abbiamo messo lo Spezia nella propria metà campo. Mi è piaciuto lo spirito, ma a livello di gioco dobbiamo migliorare molto”, spiega.

Poi un giudizio sullo Spezia: “Lo Spezia è una squadra di un’altra categoria. Mi ha impressionato molto perché ha fatto una partita aggressiva, ma lo sapevamo. Ci ha messo in difficoltà a tratti, siamo stati bravi a stare dentro le difficoltà ma potevamo fare di più con il pallone ed essere più lucidi e ripartire meglio”, conclude.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com