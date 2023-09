Una turista francese di 71 anni è stata portata in elicottero al San Martino di Genova dopo la caduta avvenuta nel pomeriggio mentre stava percorrendo il sentiero fra Monterosso e Vernazza. La donna infatti è scivolata per oltre tre metri finendo contro un albero e riportando contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo. Raggiunta dal personale del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco è stata medicata e rassicurata in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso Drago e il trasferimento a Genova.

L’articolo Cade sul sentiero fra Monterosso e Vernazza, turista in elicottero al San Martino proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com