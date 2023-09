Campagna “Ama la tua vista”, quattro giorni di prevenzione in piazza con l’unità mobile oftalmica

Savona. La sezione di Savona dell’ Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, in sinergia con l’ Assessorato ai Servizi Sociali del Comune e in collaborazione con i Lions Club e con la dottoressa Nadia Grillo oculista della Asl 2, organizza una campagna gratuita aperta a tutti i cittadini per la prevenzione

delle malattie oculari.

Venerdì 29, sabato 30 settembre e poi ancora venerdi 6 e sabato 7 ottobre un’ unità mobile oftalmica sarà a disposizione dei savonesi per un controllo gratuito della vista. Il mezzo sarà in piazza Sisto i giorni 29 e 30 settembre, mentre i giorni 6 e 7 ottobre si sposterà in via Manzoni 5. Gli orari saranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

