Champions League, la Pro Recco parte bene: 15-6 alla Dinamo Tbilisi

Lavagna. È buona la prima per la Pro Recco che all’esordio in Champions League supera la Dinamo Tbilisi per 15-6. Nella piscina di Lavagna, gremita, i campioni d’Europa non faticano contro i georgiani, già sotto per 10-4 a metà gara. Tre reti per Kakaris e Iocchi Gratta, migliori marcatori della serata.

Georgiani in vantaggio alla prima azione del match con il diagonale di Magrakvelidze, la Pro Recco ribalta subito il punteggio con la controfuga di Di Fulvio e il gol di Iocchi Gratta da posizione 5. Gli ospiti trovano il pari con Tankosic, in superiorità, ma i campioni d’Europa allungano calando il tris: Zalanki servito da Kakaris con l’uomo in più, Nicholas Presciutti con un bolide all’incrocio e la palomba magica di Di Fulvio, chiudono il tempo sul 5-2.

» leggi tutto su www.genova24.it