Covid, conto alla rovescia per la nuova campagna vaccinale in Liguria: si parte il 29 settembre

Liguria. Conto alla rovescia per l’avvio della campagna vaccinale contro il Covid in Liguria, che quest’anno partirà il 29 settembre, tra le prime regioni in Italia.

Le prime dosi di vaccino verranno somministrati alle fasce cosiddette a rischio: gli ospiti delle rsa e gli operatori sanitari delle residente protette e quelli che lavorano a stretto contatto con persone fragili e immunodepresse, che saranno tutti vaccinati direttamente nelle strutture interessate, senza prenotazione. Seguiranno poi le persone immunodepresse, che verranno vaccinate tramite Asl e ospedali prenotando l’appuntamento tramite app. A tutti verrà proposta in concomitanza la vaccinazione anti influenzale.

» leggi tutto su www.ivg.it