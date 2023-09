Dispersi in mare a Pieve Ligure, recuperato anche il cadavere del secondo uomo

Sori. Si sono concluse nel peggiore di modi le ricerche di Jurii Katerynhyk, il 47enne scomparso in mare venerdì sera insieme con Radoslav Zielinski, 42 anni. Nel pomeriggio di martedì, infatti, anche il suo corpo senza vita è stato trovato nelle acque davanti a Sori, a segnalarlo alcune persone che hanno avvistato un sagoma galleggiare.

Il tragico epilogo dopo quattro giorni di intense ricerche condotte dai mezzi aeronavali e il personale della guardia costiera, dei vigili del fuoco e della stazione dei carabinieri di Pieve Ligure. In seguito alla segnalazione, sul posto è stata immediatamente inviata la motovedetta CP 864 della Capitaneria di Genova che, sentita l’autorità giudiziaria competente, ha recuperato la salma a circa un chilometro e mezzo dalla costa e ha provveduto a trasferirla in porto a Genova per consentire i dovuti accertamenti da parte del medico legale.

