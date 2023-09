Evento conclusivo per la presentazione del libro “Un mondo nuovo, una speranza appena nata”

Sabato 30 settembre si concluderà il giro delle presentazioni del libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello “Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia” nel territorio spezzino. Seguiranno, entro l’anno, altre presentazioni fuori provincia.

Nell’occasione l’Associazione Culturale Mediterraneo e CNA Insieme hanno organizzato una presentazione “speciale” del secondo Volume del libro: un incontro alla Maggiolina dalle 16 alle 19 nella zona bar, dove negli anni Sessanta e nel Sessantotto nacquero i “complessi”. Alla presentazione del libro – ore 16 con Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello – seguirà, alle 16,30. il dialogo con Riccardo Borghetti e con Claudio Lopresti dei The Cavern Men, che alle 17,30 eseguiranno le più belle canzoni di quegli anni. L’incontro ha per titolo “Gli anni Sessanta, il Sessantotto e la musica”.

“La musica – afferma Giorgio Pagano – ebbe un ruolo decisivo nella formazione e nella costruzione dell’identità dei giovani degli anni Sessanta. Al diffuso bisogno di ideali che diano un senso alla vita rispose in primo luogo la musica. Certamente la musica italiana. Si pensi ai cantautori, come Luigi Tenco, la cui scomparsa, nel 1967, lasciò un segno indelebile, o come Francesco Guccini: la sua ‘Dio è morto’, alcuni versi della quale danno il titolo al libro, fu davvero ‘un manifesto programmatico’, come sostiene Beppe Carletti dei Nomadi – che per primi la cantarono – nella sua testimonianza. Ma si pensi anche a Mina, che pure ‘sessantottina’ non era, che affermò in una celebre intervista: ‘Non devo preoccuparmi dei do diesis o dei fa bemolle. Devo solo preoccuparmi di tirar fuori l’inferno di ritmi che ho in me, che tutti noi giovani abbiamo dentro’.

Influì anche la musica francese, ma soprattutto quella americana e britannica. Fu un’energia liberatoria: soprattutto con il folk di Bob Dylan e Joan Baez, e con i Beatles e i Rolling Stones, senza dimenticare il jazz. ‘We Shall Overcome’ diventò un canto emblematico in tutto il mondo. Joan Baez la cantò alla marcia di Washington del 28 agosto 1963, al termine della quale Martin Luther King scandì più volte ‘I have a dream’. Il suo discorso illumina efficacemente il retroterra sociale e culturale che ispirò il Sessantotto. Bob Dylan scoprì la Beat Generation, il folk e il blues e compose, nel 1964, ‘Chimes of Freedom’, la canzone che, strofa dopo strofa, infittisce l’elenco dei marginali e dei sofferenti per i quali suonano le campane della libertà. Mentre i Beatles abbandonarono presto le loro semplici storie d’amore per cantare la solitudine e la sofferenza, come in ‘Eleanor Rigby’ (1966), e il conflitto generazionale, come in ‘She’s Leaving Home’ (1967). John Lennon disse: ‘Dylan ci mostra il cammino’. Il vero inno generazionale fu ‘My generation’ degli Who (1965). Ma il brano musicale più folgorante fu, da questo punto di vista, la versione di ‘The End’ dei Doors, in cui Jim Morrison cantò l’Edipo Re, il 21 agosto 1966. La polemica contro il consumismo fu una costante dei lavori di Frank Zappa, ma anche i Rolling Stones la cantarono in ‘Satisfaction’ (1965). Certamente non furono ‘solo canzonette’, né dal punto di vista musicale né da quello narrativo”.

In questo contesto nacquero, anche alla Spezia, i “complessi”. Furono gli anni delle cantine e delle rassegne. Quella che fece epoca fu lo Show Beat al Monteverdi nel 1966: 4 mila giovani, un pienone mai visto, il teatro scosso dalle fondamenta, le poltrone divelte, ragazze e ragazzi a gridare e a ballare per ore. Riccardo Borghetti e Claudio Lopresti dei The Cavern Men, tra i protagonisti di quella stagione, ne discuteranno con Giorgio Pagano e con gli intervenuti, e poi si esibiranno cantando tante tra le più belle canzoni degli anni Sessanta.

