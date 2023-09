Le pagelle: la difesa ha trovato il suo leader, Bertola. Pio deve essere titolare

Dragowski 6 – Non corre pericoli, per una volta è lo Spezia a fare la partita. Un paio di conclusioni deboli, che para senza problemi.

Amian 6,5 – Da centrale nella difesa a tre torna un giocatore di ottimo livello. Non soffre contro il Brescia e ha il merito nel finale di salvare il risultato con una grande diagonale su Borrelli. Senza il suo intervento lo Spezia probabilmente avrebbe perso.

Bertola 7 – Dopo il battesimo di Venezia, un’altra prova solidissima del giovane centrale di Alvini, il migliore per rendimento in questo disgraziato inizio. Ha personalità, gioca alla pari contro un bomber di categoria come Moncini, tocca tanti palloni e non ha paura di impostare in prima persona la manovra. È il leader della difesa.

