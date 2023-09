Liguria Regione Europea dello Sport, termina la visita dei commissari Aces: il 10 ottobre il “verdetto” per la candidatura

Liguria. È terminata questa mattina la visita in Liguria del comitato di ACES Europe, l’ente internazionale che il 10 ottobre emetterà il verdetto sulla candidatura del territorio a Regione Europea dello Sport 2025. Il gruppo, composto da sette commissari provenienti da sei diverse nazioni europee e dal presidente di ACES Europe Gian Francesco Lupattelli, ha avuto a disposizione cinque giorni per conoscere diverse realtà sportive virtuose del territorio ed effettuare sopralluoghi in alcune delle principali infrastrutture sportive.

Nel dettaglio l’assessore regionale allo sport Simona Ferro, insieme al dirigente del Settore Sport Cecilia Cuneo e agli amministratori locali, ha accompagnato il comitato nei comuni di Sarzana, Recco, Genova, Mele, Savona, San Lorenzo al Mare e Imperia.

