L’iter del Pinqua di Marinella prosegue: via libera dalla conferenza dei servizi per la pedonalizzazione del borgo

Si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi relativi all’intervento “Urba 1” del Pinqua di Marinella per il quale il Comune ha ricevuto i pareri necessari per avviare la seconda face che prevede ora la gara per l’affidamento dei lavori. Il progetto è infatti strutturato in cinque unità di interventi denominati appunto Urba a cui si aggiungono due ERS non oggetto di conferenza dei servizi. L’Urba 1, del valore di circa tre milioni di euro su un totale del Pinqua di quasi 17, riguarda la pedonalizzazione del centro del borgo di Marinella e la sostituzione di tutte le asfaltature con pavimentazioni drenanti, oltre all’installazione di nuova illuminazione pubblica e altre opere.

Il Comune di Sarzana attende a breve anche la conclusione dell’identica procedura anche per quanto riguarda Urba 4 (civic center) e Urba 5 (riqualificazione ambientale della scuola di Marinella).

