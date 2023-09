Macchinari e rinnovo del parco mezzi in agricoltura: in arrivo nuovi bandi Pnrr e Ismea

Liguria. Entro fine anno, le Regioni italiane dovranno pubblicare i singoli bandi inerenti il decreto macchinari previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Liguria può contare su una dotazione pari a circa 3,6 milioni di euro con cui gli agricoltori liguri potranno sostituire i veicoli agricoli fuoristrada inquinanti con mezzi a zero emissioni e acquistare attrezzatura per l’agricoltura di precisione, con un limite di spesa pari a 70mila euro.

Entro il 2026, 15mila beneficiari dovranno ricevere il contributo come indicato dall’Unione europea. Proprio per non mancare l’obiettivo, Federacma, Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei rivenditori di macchine agricole e da giardinaggio, ha rivolto all’assessore Piana e agli uffici regionali competenti una serie di spunti e suggerimenti al fine di migliorare l’efficacia della misura.

