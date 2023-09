Genova. Ci sono due bar genovesi nella top ten dei migliori d’Italia secondo il Gambero Rosso. La celebre guida ha assegnato gli ambiti Tre Chicci e Tre Tazzine per l’edizione 2024 di “Bar d’Italia del Gambero Rosso”, 45 in totale, e nei primi dieci posti si piazzano due esercizi del capoluogo ligure.

I due bar si piazzano al sesto e al settimo posto: al sesto “Douce”, in piazza Matteotti, al settimo il “Murena Suite”, locale nato nel 1986 con sede in via XX Settembre.

