Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo

È buona la prima per la Pro Recco che all’esordio in Champions League supera la Dinamo Tbilisi per 15-6. Nella piscina di Lavagna, gremita, i campioni d’Europa non faticano contro i georgiani, già sotto per 10-4 a metà gara. Tre reti per Kakaris e Iocchi Gratta, migliori marcatori della serata.

