Portofino: arrestato in Veneto lo stalker che ossessionava dipendente di Cracco

Salvatore Mariano, il 27enne stalker seriale che si era trasferito a Portofino, facendosi assumere in un ristorante vicino a quello di Cracco dove lavorava una ragazza 22enne cui indirizzava le sue ossessive attenzioni, è stato arrestato dalla polizia in Veneto dopo avere forzato un posto di blocco.

La ragazza lavorava in un locale di Cracco a Milano e qui aveva ricevuto le prime insistenti ossessive attenzioni del Mariano, regolarmente respinte. Con la stagione estiva la dipendente si trasferisce nel ristorante che Cracco gestisce a Portofino. Un giorno incontra il suo persecutore che ha raggiunto la sua vittima nel Borgo. Ricomincia a perseguitarla. La ragazza si reca dai carabinieri di Portofino a sporgere denuncia, Il 17 agosto il Questore di Genova firma il foglio di via per cui Mariano non può mettere piede a Portofino per tre anni. L’uomo nel frattempo aveva iniziato ad ossessionare una commessa di Santa Margherita Ligure. Lo stalker è riapparso oggi in Veneto ed è stato bloccato.

