Rapallo: il saluto e il grazie ai comandanti Camilla Sartori e Salvatore Amenta

Questa mattina presso il salone consiliare del comune, l’amministrazione ha voluto ringraziare il tenente di vascello Camilla Sartori che lascerà il comando del Circomare di Santa Margherita Ligure per affrontare nuove sfide professionali.

In questa occasione, è stato dato il benvenuto al neo comandante, tenente di vascello Salvatore Amenta.

I componenti della maggioranza del territorio hanno espresso gratitudine al capitano per gli anni di servizio durante i quali si è distinto per grandi doti professionali e umane, in particolar modo nel corso delle operazioni che hanno consentito la ricostruzione della diga del porto turistico e la messa in sicurezza dell’abitato.

A entrambi gli ufficiali, da parte del sindaco Carlo Bagnasco, è stato rivolto un caloroso augurio di buon lavoro e di un futuro ricco di soddisfazioni.

