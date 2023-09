Rsa, mercoledì 27 settembre sciopero nazionale del personale per un nuovo contratto di lavoro

Genova. Mercoledì 27 settembre alle ore 9.30 sotto la sede di Confindustria Genova in Via San Vincenzo – alla quale é Associata Aiop – si terrà il presidio organizzato da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl a sostegno dello sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nelle rsa che applicano il Ccnl Aiop. Lo sciopero ha per obiettivo la firma di un nuovo contratto di lavoro che superi l’attuale siglato con sindacati di comodo.

“Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl chiedono di arrivare alla sottoscrizione di un contratto unico Aris Aiop Rsa che contrasti in modo netto il dumping in questo settore a tutela del legittimo diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a vedersi pienamente riconosciuta la propria professionalità attraverso un contratto che riconosca dignità, diritti e salario”.

