Ruba lo zaino a un paziente al pronto soccorso, ladro incastrato dall’app di geolocalizzazione

Genova. Ha rubato lo zaino di un paziente in attesa di cure al pronto soccorso del San Martino, ma non ha messo in conto che il contenuto “hi-tech” avrebbe potuto incastrarlo. E così è andata per un 27enne arrestato lunedì mattina dai poliziotti delle volanti, che lo hanno bloccato in via Roma.

La segnalazione alla sala operativa della questura è arrivata alle 7.30 di lunedì: un paziente che si trovava su una barella in stato di semi incoscienza aveva subito il furto di uno zaino da parte di un uomo che subito si era allontanato a piedi. I poliziotti delle volanti hanno immediatamente fatto partire le ricerche e, grazie alla descrizione di un testimone del furto, alle telecamere di sorveglianza e soprattutto all’app Find My iPhone, con cui hanno potuto visionare lo spostamento delle cuffie che si trovavano all’interno dello zaino, sono riusciti a rintracciare il ladro su un autobus della linea 18 in via Roma.

