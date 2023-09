Salone Nautico, focus sulla Blue Economy: l’esperienza dell’Innovation Village

Il progetto Innovation Village ha utilizzato The Ocean Race come stimolo e l’Ocean Live Park come palcoscenico, per ricercare e selezionare a livello nazionale e quindi mostrare in un evento internazionale, soluzioni innovative capaci di ridurre l’impatto sul mare degli sport nautici, grazie all’accessibilità, alle tecnologie, alle energie e ai materiali utilizzati.

L’incontro che ha voluto fare il punto sui risultati e sulle prospettive delle imprese coinvolte – in termini di partnership, mercati, cooperazioni create sul territorio – e più in generale sul modello di accelerazione sperimentato, è stato moderato dal giornalista Massimiliano Lussana: sono intervenuti Francesco Maresca, Assessore al Porto e di Mario Mascia, Assessore al Lavoro del Comune di Genova, che hanno fortemente voluto il progetto, Paolo Momigliano, Presidente di Fondazione Carige, e Nicoletta Viziano, rappresentante del Comitato di Gestione di Fondazione Compagnia di San Paolo che lo hanno sostenuto.

“L’esperienza dell’Innovation Village oltre al successo raggiunto in termini di numero di visitatori, sono stati ben 30 mila in 9 giorni di Ocean Live Park, ha offerto ai cittadini la possibilità di conoscere, attraverso ben 73 esperienze differenti, soluzioni concrete di innovazione in tema di sostenibilità del mare – ha dichiarato in apertura dell’incontro Francesco Maresca, Assessore al Porto del Comune di Genova -. In qualità di amministratore tuttavia il mio orgoglio consiste soprattutto nell’aver potuto dimostrare, in tutto il processo di innovazione e accelerazione che il Blue District ha avviato, la capacità del Comune di Genova di coordinare progetti complessi come questo e di far toccare con mano al cittadino l’importante lavoro che stiamo portando avanti per la Blue Economy. Stiamo sperimentando un nuovo modello di accelerazione non lineare pensato sul nuovo paradigma economico sostenibile e circolare per trainare l’economia di Genova e della Liguria, mettendo in dialogo le innovazioni con i bisogni di trasformazione e benessere del territorio e favorendo occasioni di partnership e di mercato per la diffusione delle soluzioni stesse.”