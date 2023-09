Poco dopo le 17 un passante ha segnalato la presenza di un cadavere lungo la strada provinciale di Romaggi, nel territorio di San Colombano Certenoli in Fontanabuona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che svolgono le indagini di rito per stabilire l’idenità e le cause del decesso che potrebbero essere ricondotte ad una crisi cardiocircolatoria. Sul posto anche la Croce rossa di Cicagna e i vigili del fuoco di Chiavari.

