Sicurezza, la dottoressa Viola in tv: “Alla Spezia mi hanno avvertita: ci sono le baby gang”. Peracchini replica su Facebook: “Dichiarazioni vergognose”

La Spezia come Gotham City, con baby gang a ogni angolo e un quartiere, l’Umbertino, nel quale non si può prendere un caffè senza rischiare di essere presi di mira da giovani malviventi e di essere aggrediti. E’ questo il quadro che traspare dalle parole della psicoterapeuta Sarah Viola, ospite di una trasmissione pomeridiana di Rai Due, riportate dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini su Facebook.

“Ero alla Spezia per un convegno, ho chiesto dove potessi bere un caffè. Mi è stato risposto: In questa zona da nessuna parte, ci sono le baby gang e se lei entra rischia anche di prenderle”: queste le frasi che il primo cittadino riporta sul social network, attribuendole alla dottoressa volto tv e stigmatizzandole.

“Dichiarazioni vergognose – prosegue Peracchini – che offendono La Spezia e i nostri ragazzi! Mi stupisce come la nota psicoterapeuta Sarah Viola, ospite in un programma su rete nazionale, possa puntare il dito contro i più giovani basandosi su un commento riferito e senza neppure informarsi! La Spezia è una città turistica e accogliente, abbiamo investito molto in sicurezza e prevenzione e continuiamo a portare avanti un grande lavoro di presidio del territorio con la nostra Polizia locale, in accordo con le altre forze dell’ordine. Ad oggi chi compie un reato non rimane impunito.