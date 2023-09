Torna Sarzana senza tempo con “La guerra di Serrezzana”

Un fine settimana per fare un tuffo nel passato fino alla fine del 1400 e ricordare la grande battaglia tra Genovesi e Fiorentini per il possesso della città di Sarzana, battaglia che rade al suolo la Fortezza Firmafede e al posto della quale Lorenzo Il Magnifico fa costruire l’attuale Cittadella. La rievocazione storica dal titolo «Sarzana Senza Tempo», che avrà luogo il 7 e 8 ottobre in Fortezza Firmafede e lungo le vie delle città, è stata presentata ufficialmente nella sala consiliare di Palazzo Roderio in occasione della prima conferenza dedicata agli studi sul castello della Brina. L’associazione Senza Tempo, con il contributo del comune di Sarzana, il patrocinio della Regione Liguria e della Confcommercio di La Spezia, mette in scena un grande evento di spessore storico, richiamando appassionati di storia rinascimentale e rievocatori provenienti da tutta Italia e da molti paesi europei. L’entusiasmo e la partecipazione appassionata del pubblico, hanno fatto di «Sarzana Senza Tempo» – questo il titolo della manifestazione – un appuntamento atteso ogni anno da un numero crescente di spettatori e l’occasione di rivivere due giornate rinascimentali proprio come si svolgevano nella città di Sarzana oltre 500 anni fa. Per l’occasione il Circolo Fotografico sarzanese organizzerà un contest fotografico, i vincitori verranno premiati nelle settimane successive presso la sede dell’associazione il Torrione Genovese a Porta Parma.

Questo il programma:

Sabato ore 14 apertura porte della fortezza con i colpi di cannone della Compagnia Historica lucense, apertura dei mercati

14:30 riunione dei capitani per battaglia

15.00 Consegna del soldo e dispacci ai capitani delle compagnie presso uffizio del Capitano nel Fossato

Ore 16:00 taglio del nastro della XIII edizione alla presenza delle autorità comunali

spettacolo di falconeria

Ore 16.15 Esibizione in duello dei Fieri Debreceni (Ungheria) – spettacolo di Falconeria

Ore 17.00 Spettacolo sbandieratori contrata della Quercia (Palio dei Micci di Querceta)

Ore 17.30 Esercito dei Fieschi ed esercito Mediceo in corteo nelle strade della città

Ore 18.15 Rievocazione Battaglia di Serrezzana , con lettura dell’estratto a cura della Compagnia degli Evasi – attore Simone Tonelli

Ore 20.00 chiusura fortezza

