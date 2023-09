Provincia. Per gli agriturismi savonesi associati a CIA Savona una estate 2023 positiva, anche se in lieve calo rispetto al 2022 in quanto, da una prima analisi, i pernottamenti sono stati più brevi rispetto a presenze maggiormente durature, questo in particolare a giugno, luglio e settembre, mentre ad agosto si è registrato in tutto esaurito nelle strutture operative sul territorio savonese.

Questo il bilancio della stagione estiva tracciato da Turismo Verde CIA Savona.

