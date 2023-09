Alassio, via alla nuova stagione sportiva: tariffe contenute per l’utilizzo degli impianti comunali

Alassio. Tutto pronto per l’avvio delle attività sportive 2023-2024, che come ogni anno, subito dopo l’estate, ripartono con entusiasmo presso la piscina comunale e gli impianti sportivi del Comune gestiti tramite la società partecipata Gesco srl.

Come da delibera della Giunta Comunale n. 234 del 21/09/2023 – su relazione e proposta dell’Assessore alle Società Partecipate, Patrizia Mordente, in coordinamento con il consigliere delegato allo Sport, Roberta Zucchinetti – sono state approvate le tariffe per il periodo 1 ottobre 2023 – 30 settembre 2024 riguardanti il Palazzetto dello Sport, il Campo Sportivo Ravizza, il Campo di Loreto e la Piscina Comunale.

