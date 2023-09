Assonautica nella Jet Ski Therapy di Incorvaia: “Dona libertà e felicità ai ragazzi. Grazie Fabio”

Savona. Domenica 17 settembre, Assonautica ha collaborato con il 7 volte campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incorvaia: oltre a prestare assistenza in mare ha messo a disposizione due imbarcazioni per effettuare delle uscite in mare con i “Campioni” della Jet Ski Therapy.

“Si tratta di in un evento difficile da descrivere a parole, – hanno fatto sapere da Assonautica. – Per rendersi conto di ciò che rappresenta bisogna essere lì, sentire le grida dei ragazzi, vedere i loro sorrisi, cogliere gli sguardi che si scambiano con Fabio Incorvaia, sguardi d’intesa e di complicità perchè lui percepisce che ciò che vogliono è sentirsi liberi da tutto, liberi di volare sulle onde sentendo l’adrenalina che sale, liberi di abbandonarsi completamente, di allargare le braccia per sentire ancora di più il vento e gli spruzzi, di affidarsi con completa fiducia al loro supereroe”.

