Calcio, Borgio. Lovazzano: “Dettati i tempi contro il Città di Savona”

Borgio Verezzi. Domenica la prima di campionato del Borgio stava per trasformarsi in un esordio con i fiocchi. In vantaggio contro il Città di Savona, praticamente con un dominio territoriale abbastanza netto.

Tuttavia al novantesimo minuto ecco la rete di Marco Rapetti a far sfumare tutto ciò, una beffa che comunque non cancella il valore dei borgesi all’interno della competizione. Ed è proprio ciò che ha predicato Adriano Lovazzano al termine del match, promuovendo però la prestazione dei suoi.

» leggi tutto su www.ivg.it