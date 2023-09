Censimento: dal 2 ottobre coinvolte 8 mila famiglie a Genova

Genova. Secondo anno per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che a partire dal 2 ottobre coinvolgerà 1 milione e 46 mila famiglie abitualmente residenti in 2.531 comuni italiani – di cui 8.000 nel comune di Genova – per registrarne le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche a livello nazionale, regionale, locale e poi confrontarle con quelle gli anni precedenti e con i dati emersi dai censimenti degli altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal censimento, attraverso le due rilevazioni campionarie “da Lista” e “Areale”, con quelli provenienti da fonti amministrative, Istat è in grado restituire informazioni continue, tempestive e rappresentative dell’intera popolazione.

