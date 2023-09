Depurazione acque Albenga, APS: “Fondi Pnrr disponibili, valutiamo uso tubo inutilizzato di Acquedotto San Lazzaro”

Albenga. Non si è fatta attendere la replica di Acque Pubbliche Savonesi (APS), nella persona del presidente Giovanni Ferro, ad Acquedotto San Lazzaro in merito alla questione della messa a disposizione di un tubo – di proprietà del gestore dell’acquedotto ingauno – potenzialmente utile al completamento della depurazione delle acque albenganesi.

In una lettera indirizzata ad APS, Acquedotto San Lazzaro aveva manifestato forti perplessità con riferimento ai costi da sostenere per la costruzione di una nuova condotta: ”Risulta sorprende e pregiudizievole per la finanza pubblica il fatto che si preferisca finanziare la costruzione di una nuova condotta nonostante il fatto che il proprietario di quella già realizzata voglia metterla gratuitamente a disposizione dell’ente pubblico”, erano state le dure parole del gestore dell’acquedotto albenganese.

